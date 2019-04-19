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Kardeş Çocukları 12. bölüm 2. fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları 12. yeni bölümüyle 21 Nisan 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 21 Nisan 2019 Pazar akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

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