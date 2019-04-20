Polisi şaşkına çeviren ihbar: Otelde yavru ayılar var

Rusya’nın Buryatya Cumhuriyeti’nde yer alan Ulaan Üde şehrindeki bir otelde, yavru ayıların beslendiği ihbarı üzerine polis otele baskın yaptı. Otelde arama yapan polisler, bahçede hazırlanmış özel bir bölümde yaklaşık 4 aylık olan iki ayı yavrusu buldu. Yavru ayıların, otelin sahibine ait olduğu belirlendi.

Polis ve vahşi yaşamı koruma yetkilileri tarafından koruma altına alınan ayı yavruları, Zabaykalski Özerk Bölgesi’nde bulunan hayvan bakım merkezine götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından doğaya salınıp salınmayacaklarına kara verilecek.

Polis yetkilileri, yasadışı olarak hayvanları otelde bulunduran adam hakkında soruşturma başlattı.