DÜNYA

Her yeri istila ettiler! Son 40 yılın en büyüğü

İran, son 40 yılın en büyük çekirge istilası ile mücadele ediyor. Yaklaşık 6 şehirde görülen çekirgelerin, tarlalara zarar vermeye başladığı belirtildi.

İran'da yerel medya kaynaklarının verdiği bilgilere göre son 40 yılın en büyük çekirge istilasının gerçekleştiğini duyurdu. Çekirgelerin yaklaşık 10 haftadır Arap Yarımadası’ndan İran’a yolculuk ettiği; yaklaşık 6 şehirde bulunan tarlalara ve tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.

BİNLERCE HEKTARLIK ALAN TAHRİP OLDU

Bölge halkı önlemlerin yetersiz olduğu konusunda tepki gösterirken verilen raporlara göre, bu istila binlerce hektarlık tarım alanlarının tahrip olmasına neden oldu. Çekirgelerin ilerleyişinin sürdüğü belirtildi.

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