Orhan Gencebay'dan 2 tavsiye: Stresten uzak durun, hareket edin

Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı Memorial Şişli Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçiren Orhan Gencebay dün taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan önce soruları yanıtlayan sanatçı, tedavisini üstlenen doktorlara teşekkür etti.

Anjiyo olduğu sırada tansiyonunun düştüğünü söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, “Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun” dedi.