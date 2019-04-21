Acun Ilıcalı: 'Dikkatli ol bizi Beyaz Futbol'da masaya yatırmasınlar'

TV8'in reyting rekortmeni yarışma programında Acun Ilıcalı'nın Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan'a uyarısı herkesi güldürdü.

Survivor Türkiye Yunanistan elli birinci bölümde birleşme haftasına özel oynanan futbol mücadelesi öncesinde Acun Ilıcalı, Oğulcan Engin'e uyarıda bulunan Ilıcalı, annen seni bize emanet etti derken dikkat et Beyaz Futbol'da bizi masaya yatırmasınlar diyerek Sinan Engin ve Beyaz Futbol'a selam gönderdiler