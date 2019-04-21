DÜNYA

Sri Lanka'da kilisedeki patlama anı kamerada

Sri Lanka'da üç otel ve dört kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleştiğini; bunun gün içindeki 7’nci patlama olduğunu duyurdu. Yerel basın patlamada 2 kişinin hayatını kalbettiğini; yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Öte Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da 8. bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kan bağışı çağrısı

Sri Lanka'da yaralı sayısının fazla olması sebebiyle ülkede kan bağışı çağrısında bulunuldu. Sri Lanka hükümeti, sosyal medya uygulamalarına erişimi durdurdu.

Yüzlerce ölü ve yaralı var

Saldırılarda en az 156 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 500 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Ölenler arasında 35 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. 

İntihar saldırısı olabilir

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi. 

Sükunet çağrısı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu. 

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