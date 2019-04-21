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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa bisiklet kazası geçirdi

Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra kızları Melisa'nın velayetini alan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile güldürdü.

Son günlerde kızlarıyla geçirdiği eğlenceli anları 7,2 milyonluk Instagram hesabında paylaşan Acun Ilıcalı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Survivor yarışması gereği kızı ile birlikte Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Melisa'nın bisiklet kazasını paylaştı.

Eski eşi Şeyma Subaşı'nın Ibiza’ya gitmesinin ardından kızını Dominik’e götüren Acun Ilıcalı paylaştığı videolarla takipçilerine ne kadar ilgili bir baba olduğunu göstermeye devam ediyor. Son olarak Melisa bisiklet sürerken çektiği videoları hesabından paylaşan Ilıcalı bu çekimler sırasında küçük bir bisiklet kazasını da kayda aldı.

Ufak çaplı kazadan önce “Melisa yavaş kaza yapacaksın” diye seslenen Acun Ilıcalı, kızının duvara çarpmasının ardından kahkahalara boğuldu. Kazanın ardından kızıyla konuşan Ilıcalı, “Ben sana demedim mi?” diyerek kızıyla eğlenceli bir diyalog kurdu.

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