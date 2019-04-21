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5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

Türkiye’nin önemli barajlarından olan Keban Barajı’nı besleyen Murat Nehri'nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya yüz tutmuştu. İHA muhabirleri nehri 5 yıl sonra aynı gün aynı yerde tekrar görüntüledi. 5 yıl önce kuraklık nedeniyle çatlaklar oluşan nehir bölge genelinde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su ile dolarken, çevresi ise yeşil renge büründü. Muratbağı köyü sakinlerinin o dönem bostan, arpa, buğday ektikleri arazilerin bir kısmı su altında kaldı. Su altında kalmayan kısmının yeşillenmesiyle birlikte köy sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı. 

Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, “Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şuan kodu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi. 

Keban Barajı geçmiş yıllarda dolmadığı için nehir yatağında da su olmadığını aktaran Ataş, şuan da suyun yükselmesiyle birlikte köylerinin daha güzel hale geldiğini aktardı. 

Yıllardır nehrin kurak olduğunu aktaran İbrahim Kılıçoğlu ise, “Su dolmuyordu. Bu sene yağmurların çok yağmasıyla birlikte bayağı doluluk var. İnşallah daha da eksilmez. Her taraf yeşillik, hayvanlar otluyor. Ekili alanlar vardı, su altında kaldı. 10-20 dönüm herkes kendine göre bir şeyler ekmişti, o da su aldı artık yok. Su doldurur inşallah. Dolu olursa daha güzel olur. Daha önceden böyle yağış yoktu. O yüzden kuruydu” ifadelerini kullandı. 

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