POLİTİKA

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı.

Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. 

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