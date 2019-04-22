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Rıdvan Dilmen: Bu gamsız takımı yönetmek zordur

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dilmen "Ersun Yanal ile ilgili ben,m çok eleştirim olmayaca bu gün. Çünkü 87-88 sezonunda çok köüt bir sezonumuz vardı bizim bu kadar kötü değildi de 2 ileri 1 geri idi maçlar. Şimdi ise 1 ileri 2 geri hatta 3 geri. Bu tür takımlarda antrenörlük yapmak kolay değildir. Hoca geldiğinde hedefi ben ikinci yarının lideri olurumdu. Fizik olarak iyi değildi devrearası transferde yaptık. Milli maç arası dedik tamam.  Tabili Ersun Yanal'ın taktiksel bireysel tercihindeki hataları sıralayabiliriz ama büyük kulüpler erken koptukları yıl çok ciddi puanlar kaybederler.  Tabiki 33 puanda kalmazlar ligin 23. haftasında. Bu tabi teknik direktörü eleştirmek için yeterli bir sebeptir ama bu gamsız takımı yönetmekte bir o kadar zordur." açıklamarını yaptı.

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