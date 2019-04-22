Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm fragmanı

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, Türk dizi tarihinin unutulmaz işlerinden Behzat Ç, BluTV ile geri dönüyor.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, bir süredir yeniden çekileceği konuşulan ve izleyicilerde de büyük heyecan yaratan 'Behzat Ç.'den sevenlerine büyük sürpriz geldi. Detayları saklı tutulan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

6 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Farklı tarzı, hikayesi ve konuları işleyiş biçimiyle dizi dünyasının unutulmazları arasına girmeyi başaran 'Behzat Ç.', 6 yıl aradan sonra kırmızı vosvosuyla geri dönerek bu kez Türkiye'nin en önemli dijital platformlarından BluTV'de seyirci ile buluşacak.

İLK TANITIM YAYINLANDI

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç'nin yayınlanan ilk tanıtımı seyircinin heyecanını daha da katlıyor. Merakla beklenen dizi hakkında görsellerle yeni bilgiler çok yakında duyurulacak.