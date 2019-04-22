İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 15.00 sıralarında patenleriyle giden 8 genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretmeye başladı.

Canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren gençler, adeta üst üste çıkarak tutundukları otobüsle gitmeye çalıştı. Dakikalarca bu şekilde seyreden gençler ardından otobüsün durakta durmasıyla ayrıldı.

Seyir esnasında gençlerden biri ise hareket halindeki cipin lastiğinin üstünden tutarak gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.