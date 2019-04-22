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Kemal Kılıçdaroğlu’nun götürüldüğü evin sahibi Rahim Doruk konuştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun götürüldüğü evin sahibi Rahim Doruk, o anları İhlas Haber Ajansına anlattı.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin ardından evine geldiğini belirten Doruk, eve geldikten bir süre sonra dışarıdan gelen sesler nedeniyle kapıya çıktığını söyledi.

Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

Oradaki polisler 'Kemal Bey'in can güvenliği yok içeri almak zorundayız.' dedi

"Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. O sırada ne olduğunu anlamaya çalıştım. Oradaki polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok içeri almak zorundayız.' dedi. Kapıyı açmam istendi, eşim kapıyı açtı. Kalabalık grup içeri girdi. Anahtarla kapıyı kilitlediler. Evimin içerisinde, koridorda sandalyede Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğunu gördüm. O an rüyada mıyım, bu durum gerçek mi diye düşündüm. Bunları gerçekten yaşıyor muyum diye düşündüm."

Biz dinimizin gereğini yaptık

Bu sırada dışarıda sloganlar atıldığını anlatan Doruk, bu kişilerin evine de zarar verdiğini söyledi.

Doruk, tepkilere rağmen gerekeni yaptığını ifade ederek, "Benim kapıma kim sığınırsa, benim evime kim gelmişse geri çeviremem. Müslüman'san, Allah korkusu varsa kimseyi çeviremezsin. Biz dinimizin gereğini yaptık. Kemal Bey içeri geldiğinde psikolojik olarak iyi görünmüyordu. Saçı başı dağınıktı. Kendisiyle bir müddet sonra konuştuk. Bana hayatını kurtardığımı dolaylı yollardan söyledi. Teşekkür etti. Ben de kendisine, her Türk vatandaşının, Müslüman'ın yapması gereken budur ifadesini kullandım." diye konuştu.

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