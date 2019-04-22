Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
ANKARA'da şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının yeni ortaya çıkan bir video kaydında 'evi yakın diye' bağıran kadın kan dondurdu.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda sosyal medyaya yüklenen bir video kan dondurdu! Güvenlik güçleri CHP liderinin sığındığı evin etrafını sararken, bir grup provokatörün evin etrafını sararak protesto ettikleri görülüyor. Videonun 30'uncu saniyesinde bir kadının Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin yakılmasını istediği duyuluyor.
AK Parti'den sert tepki
Saldırıya ilişkin AK Parti'den tepki geçikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada her türlü şiddeti kınadıklarını söyleyerek şiddetin hak arama ya da protesto yolu olmadığını ifade etti.
Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 21 Nisan 2019