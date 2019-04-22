Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda sosyal medyaya yüklenen bir video kan dondurdu! Güvenlik güçleri CHP liderinin sığındığı evin etrafını sararken, bir grup provokatörün evin etrafını sararak protesto ettikleri görülüyor. Videonun 30'uncu saniyesinde bir kadının Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin yakılmasını istediği duyuluyor.

AK Parti'den sert tepki

Saldırıya ilişkin AK Parti'den tepki geçikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada her türlü şiddeti kınadıklarını söyleyerek şiddetin hak arama ya da protesto yolu olmadığını ifade etti.