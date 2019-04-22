POLİTİKA

Hulusi Akar'ın Kemal Kılıçdaroğlu saldırısı sonrası olay konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı sonrası getirildiği evin etrafındaki vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit için kılınan cenaze namazı sonrası uğradığı saldırının ardından getirildiği eve geldi.

Polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplananlara seslenen Akar, vatandaşları sakin olmaya davet etti.

Şehit Yener Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Çubuk, yiğit insanların olduğu, şanlı tarihi olan bir yer. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız. Silahlı kuvvetler elinden gelen her şeyi yapıyor. Arkadaşlarım, Yener'in mekanı cennet olsun, Allah anasına, babasına, sizlere, silahlı kuvvetlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz."

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve giren Akar, bir süre içeride kaldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya eşliğinde evden çıktı.

Zırhlı araca bindirilen Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri gözetiminde bölgeden uzaklaştırıldı.

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