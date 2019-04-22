GÜNCEL

22 Nisan Türkiye Gündemi

22 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu (AP) TürkiyeRaportörü Kati Piri "Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a karşı çok çirkin linç girişimi.Bu radikal kutuplaşma son bulmalı. Türkiye bundan çok daha iyisidir."

Bahçeli: O adama yumruk attıracak ne yaptın Kılıçdaroğlu?

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bahçeli "O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu talimatı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenazedeki şehidin babasından ilk açıklama

Şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı, oğlunun cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili ilk kez konuştu. Kırıkçı, "Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum" dedi.

ABD'den Türkiye'ye bir kötü haber daha Financial Times yazdı

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı

Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması sona erdi. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cenazedeki saldırıya ilişkin çok kritik açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cenazedeki saldırıya ilişkin çok kritik açıklama!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!
Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şok ayrıntıları yazdı
Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şok ayrıntıları yazdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan yakalandı! İşte ilk sözleri
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan yakalandı! İşte ilk sözleri
Başakşehir'de Ç.Rizespor maçı sonrası soyunma odasında olay kavga
Başakşehir'de Ç.Rizespor maçı sonrası soyunma odasında olay kavga
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yoğun yağışlar, 20 yıldır kuruyan kaynağın akmasını sağladı
Yoğun yağışlar, 20 yıldır kuruyan kaynağın akmasını sağladı
Sıla Gençoğlu'dan darp davasından sonra ilk açıklama
Sıla Gençoğlu'dan darp davasından sonra ilk açıklama
3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?
3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?
Minibüsün motosikletliye çarpma anı kamerada
Minibüsün motosikletliye çarpma anı kamerada
Maganda dehşeti kamerada!
Maganda dehşeti kamerada!
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?