22 Nisan Türkiye Gündemi

AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu (AP) TürkiyeRaportörü Kati Piri "Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a karşı çok çirkin linç girişimi.Bu radikal kutuplaşma son bulmalı. Türkiye bundan çok daha iyisidir."

Bahçeli: O adama yumruk attıracak ne yaptın Kılıçdaroğlu?

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bahçeli "O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu talimatı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenazedeki şehidin babasından ilk açıklama

Şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı, oğlunun cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili ilk kez konuştu. Kırıkçı, "Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum" dedi.

ABD'den Türkiye'ye bir kötü haber daha Financial Times yazdı

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı

Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması sona erdi. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.