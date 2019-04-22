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Sıla Gençoğlu'dan darp davasından sonra ilk açıklama

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması sona erdi. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu.

''Masumum, beraatimi istiyorum" 

Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. . Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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