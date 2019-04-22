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Maganda dehşeti kamerada!

Kağıthane’de ise asker arkadaşlarını uğurlayan bir grup genç evin önünde eğlenip havaya ateş açtıktan sonra otomobillerle Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapattı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Ağrı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde gelini almaya giden damat ve arkadaşları konvoy yaparak yola çıktı. Dörtlülerini yakarak, yüksek ses sitemine sahip büyük kolon otomobilinin de içerisinde olduğu konvoyla etrafa rahatsızlık veren grup, semtte dakikalarca turladı. Grup bir süre sonra otomobillerle gelinin evinin olduğu sokağa girerek yolu trafiğe kapattı. Damat ve arkadaşları ardından sokak üzerinde davullu ve zurnalı halay çekmeye başladı. Eğlence sürdüğü esnada grubun içerisinden 2 genç, belindeki tabancaları çıkartarak güpegündüz havaya ateş açmaya başladı. Sesi duyan 3 küçük kız korkudan babalarına sarılarak korunmaya çalıştı. Binalardaki vatandaşları ve sokaktaki çocukları bir an olsun düşünmeden defalarca sıkan gençler, gelinin çıkmasıyla birlikte konvoy halinde yeniden yola çıktı. Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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