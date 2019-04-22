Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilirken ortaya konulan kötü futbol taraftarı çileden çıkardı. Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi sahadan sildiği müsabakayı değerlendirirken Cisse'nin maç sonu yaptığı açıklamaları masaya yatırdı.

''Yazıklar olsun size''

''Bunu alsınlar Ali Koç ve yöneticiler oraya assın.'' diyen Rıdvan Dilmen, ''İşlerine gelmediği için anlamazlar da. İyi niyetli kötü niyetli. Vatandaşın biri geliyor şunu dedirttiriyorsunuz ya ona değil size yazıklar olsun.'' ifadelerini kullandı.

''Kim üstüne alınırsa alınsın utanın ya''

Fenerbahçeli futbolcuların gamsız oyununa sinirlenen Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı; ''Şunu milyonlarca insana söylettirdiniz ya adamın saygısızlığını geçtim bir tarafa utanın ya. Kim üstüne alınırsa alınsın. Ben o takımda yıllarca oynadım. Fenerbahçe spor kulübüne ve Samndıra'ya asacaksın bunu İspanyolca, Portekizce, Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe. O formadan utansınlar. Valbuena yapar tecümanlığı fark etmez.''