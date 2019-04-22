GÜNCEL

Yoğun yağışlar, 20 yıldır kuruyan kaynağın akmasını sağladı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 20 yıldır kurumuş vaziyette olan su kaynağı, son dönemlerde devam eden yoğun yağışlar sonucu tekrar akmaya başladı.

Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyünde 20 yıldır akmayan su kaynağının yağışlarla birlikte yeniden akması, köy halkını sevindirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışların en çok su kaynaklarına yaradığını dile getiren vatandaşlar, bu yıl yağışlar nedeniyle kuruyan su kaynaklarının tekrardan aktığını ve akarsu ile dere yataklarının taşmasına neden olduğunu dile getirdi. Yağışların ekili alanlara zarar da verdiğini kaydeden vatandaşlar, bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.Öte yandan 20 yıldır akmayan kaynaktan taşan su nedeni ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolu kullanmak isteyen köy halkının, akan kaynak sudan geçmek için büyük mücadele verdiği gözlendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında kritik çıkış!
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında kritik çıkış!
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP sokağa çıkıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP sokağa çıkıyor
AK Parti'nin "İstanbul" itirazı! YSK'da hareketli saatler
AK Parti'nin "İstanbul" itirazı! YSK'da hareketli saatler
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü: Yazıklar olsun utanın
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü: Yazıklar olsun utanın
MİT'ten PKK'ya operasyon! 4 terörist Türkiye'ye böyle getirildi
MİT'ten PKK'ya operasyon! 4 terörist Türkiye'ye böyle getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sıla Gençoğlu'dan darp davasından sonra ilk açıklama
Sıla Gençoğlu'dan darp davasından sonra ilk açıklama
Motosikletliye “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti
Motosikletliye “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
Uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada
Uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
Ramazan ne zaman başlıyor ilk iftar saat kaçta 2019 Diyanet
Ramazan ne zaman başlıyor ilk iftar saat kaçta 2019 Diyanet
Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?