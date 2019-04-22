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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün Çubuk adliyesine getirildi

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünde Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda, yumruk atan saldırganlardan Osman Sarıgün, Sivrihisar’da yakalanarak, Çubuk Adliyesine getirildi.

Hakkari’de şehit düşen Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katılmak için Çubuk’un Akkuzulu köyüne gelen Kılıçdaroğlu’na halk tarafından saldırıda bulunulmuştu. Gerçekleştirilen saldırıda polis ve Jandarma tarafından tespit edilen saldırganlardan Osman Sarıgün, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesin de güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadesi alınan şahıs, Jandarma ekiplerince Çubuk Adliyesine getirildi. Diğer 5 saldırganın ise ifade alım işlemleri Çubuk Adliyesinde devam ediyor.

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