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Geleneğin böylesi! Damadı bakın nasıl yumrukladılar

Ankara'da yaşayan Ordulu Zübeyde ile Volkan Köse çifti, düğünlerini memleketlerinin geleneklerine göre yaptı. Gelenek gereği gelin, damadın ailesinin evinin önüne geldiğinde bardak kırdı, damat eve girerken sırtına yumruklar atıldı.

İkisi de Ordu'nun Akkuş ilçesinden olan Zübeyde,Volkan Köse çifti, yaşadıkları Ankara'da geleneklerine göre bir düğün yaptı. Düğün öncesi hem gelinin hem de damadın evinin önünde davul zurna çalınırken, düğünün ardından geline damadın baba evine girerken bardak kırdırıldı. Gelinin başından fındık ve şeker döküldü, damadın eve girişi ise oldukça zorlu oldu. Damat, kapıda sıra halinde bekleyenlerin arasından hızla geçerek vurulan yumruklardan kurtulmaya çalıştı. Sağdıç, damadı korumak için yumrukların arasına daldı. Çiftin gelin aracı ise 1956 model klasik bir otomobil oldu. Damat Volkan Köse, klasik araçlara ilgisinin olduğunu belirterek, eşinin de isteği ile gelin aracı olarak, böyle bir seçim yaptıklarını söyledi. Davetliler memleketlerinden uzakta da olsa geleneklerini yaşattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Geleneğe göre, gelin, damadın ailesinin evinin önünde bardak ya da testi kırıyor. Bunun nedeni gelinin yeni geldiği bu evde hem tüm eşyalara kıymet vermesi hem de evdeki tüm eşyaların onun malı olduğunu hissettirmek. Damadın eve girerken yumruklanmasının ise hem bir eğlence hem de heyecanın yatışması için yapıldığı belirtildi.

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