GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah evinden çıkıp, Genel Merkez'e geçti. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, "Gayet iyiyim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi. Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi. Makam aracına binen Kılıçdaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cenazedeki saldırıya ilişkin çok kritik açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cenazedeki saldırıya ilişkin çok kritik açıklama!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!
Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şok ayrıntıları yazdı
Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şok ayrıntıları yazdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan yakalandı! İşte ilk sözleri
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan yakalandı! İşte ilk sözleri
Başakşehir'de Ç.Rizespor maçı sonrası soyunma odasında olay kavga
Başakşehir'de Ç.Rizespor maçı sonrası soyunma odasında olay kavga
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tunç Soyer sözünü tuttu bisklet ile yollarda
Tunç Soyer sözünü tuttu bisklet ile yollarda
Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri
Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri
3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?
3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?
Geleneğin böylesi! Damadı bakın nasıl yumrukladılar
Geleneğin böylesi! Damadı bakın nasıl yumrukladılar
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün Çubuk adliyesine getirildi
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün Çubuk adliyesine getirildi
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
22 Nisan Türkiye Gündemi
22 Nisan Türkiye Gündemi
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?