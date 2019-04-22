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Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift sakallı maymun, ikinci kez yavru heyecanı yaşıyor.

Bursa’da 206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 2016 yılından beri yaşayan imparator tamarin (sakallı maymun), ikinci kez yavru heyecanı yaşıyor. Zürih Hayvanat Bahçesi’nden gelen dişi tamarin ile Roma Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkeğin ailesine yavru tamarin de ayak uydurmaya çalışıyor. Yaklaşık 140 günlük sağlıklı bir gebelik dönemi geçiren anne tamarin yavrusunu sürekli sırtında taşıyor. Anne ve babasının sırtından ve kucağından inmeyen sevimli yavru neşesi ile dikkat çekiyor.  Özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 150 türden 2 bin civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesine gelenler, sevimli sakinleri yakından inceleme fırsatı buluyor. 

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