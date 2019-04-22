Van'da 101 kilo eroin yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımı ile müşterek yapılan arazi aramasında, ilçenin Bakışık Mahallesinde bulunan köprü altında şüpheli çuvallar tespit edildi. Uyuşturucu madde arama köpekleri 'Alem' ile 'Barut' unda çuvallara tepki vermesi üzerine çuvallar içerisinde yapılan kontrolde 200 paket halinde 101 kilo 728 gram eroin ele geçirildi. Olayın faillerinin tespitine yönelik geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemlerinin başlatıldı.