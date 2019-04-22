Ekrem İmamoğlu "Onların yerinde ben olsam istifa ederim."
İBB'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu konuşmasında "Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak; onların yerinde ben olsam istifa ederim." dedi.
31 Mart seçimlerinde yarışık kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İBB'deki üst düzey yöneticilerin istifasına yönelik konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Bana istifa talebi gelmedi. Elbette değişiklik olacaktır. Kamuoyuyla değişiklik olduğunda paylaşım yapacağız. Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak; onların yerinde ben olsam istifa ederim. "