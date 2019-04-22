Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri

Pazar günü piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara Çubuk'taki cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de saldırıya uğradığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Levent Gök, dünkü saldırıyla ilgili olarak kendilerine yeni video görüntülerinin ulaştığını, bunları da savcılıklara iletmekte olduklarını söyledi. Bu görüntülerden birinde Gök'ün kendisi de bir grubunun saldırısına hedef olduğu görülüyor.

Gök, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:''Türkiye demokrasinin utanç günlerinden biridir. TBMM Başkanvekili sıfatıyla bulunduğum şehit cenazesi töreninde, devletin en üst düzey güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir ortamda devletin acz içinde kaldığının görüntüleridir. Genel Başkanımızla birlikte nasıl bir linç girişimine maruz kaldığımızın kaydıdır.''