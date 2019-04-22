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Şarkıcı Simge kalça şovuyla izleyicileri mest etti

Beyazıt Öztürk'ün Almanya'daki programına konuk olan şarkıcı Simge, kalça dansı ve kıyafetiyle izleyicileri mest etti.

Son olarak O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda gördüğümüz Beyazıt Öztürk, yıllarca sürdürdüğü Beyaz Show'a dünya çapında yaptığı programlarla devam ediyor. Son olarak Almanya'da sevenleriyle buluşan Beyaz'ın programına şarkıcı Simge'nin kalça şovu damga vurdu.

Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyonuyla Almanya'nın Oberhausen ve Hamburg kentlerinde iki gösteri sundu. Beyazıt Öztürk'ün sovuna konuk olan Simge, Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile birlikte salonu dolduran hayranlarını esprileriyle kahkahaya boğdu.

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