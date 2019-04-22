Kağıthane'de bina çökme anı

Kağıthane'de meydana gelen tehlikeli olay Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak'ta korku dolu anlara sahne oldu. Bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki bir bina çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çöken binanın 4 katlı olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı daha önce boşaltıldığı açıklandı.