GÜNCEL

Kağıthane'de bina çökme anı

İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde yaklaşık iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarının çökmesinin ardından koca bir bina da yerle bir oldu.

Kağıthane'de meydana gelen tehlikeli olay Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak'ta korku dolu anlara sahne oldu. Bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki bir bina çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çöken binanın 4 katlı olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı daha önce boşaltıldığı açıklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
Antalya'da feci kaza! Yaralılar var
Antalya'da feci kaza! Yaralılar var
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
CHP'li Levent Gök'ün linç edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı!
CHP'li Levent Gök'ün linç edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Hazreti İsa olduğunu iddia eden öğretmen açığa alındı
Hazreti İsa olduğunu iddia eden öğretmen açığa alındı
CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!
CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Van'da 101 kilo eroin yakalandı
Van'da 101 kilo eroin yakalandı
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'a saldırı! O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'a saldırı! O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Herkes Tunç Soyer'in bu videosunu konuşuyor bu sabah çekildi
Herkes Tunç Soyer'in bu videosunu konuşuyor bu sabah çekildi
23 Nisan'da PTT'ler açık mı PTT çalışma saatleri 2019
23 Nisan'da PTT'ler açık mı PTT çalışma saatleri 2019
Ekrem İmamoğlu "Onların yerinde ben olsam istifa ederim."
Ekrem İmamoğlu "Onların yerinde ben olsam istifa ederim."
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?