Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'da şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıyor.

- Tören öncesi yoğun sözlü protesto olmuştur. Evin çevresinde tedbir alnıarak güvenlik sağlanıyor. Törendeki hareketlenme başlayınca takviye yapılıyor.

- Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi.

- Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular.

- Neresinden bakarsanız bakın müessif bir hadisedir. Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir. Fiziki saldırıyı tasvip etmemiz elbette mümkün değildir. Bu saldırıyı onaylamayız. 4 kişi ve bir şehit yakını savculığa teslim edilmiştir. Yani ttoplam 5 kişidir. Gözaltına alınan 9 kişi de Akkuzulu köyündendir. Cenazeye kimin katıldığı bellidir. Kamera görüntüleri incelendi, ilk veriler elde edildi.