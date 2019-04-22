POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerinden siyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'da şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıyor.

- Tören öncesi yoğun sözlü protesto olmuştur. Evin çevresinde tedbir alnıarak güvenlik sağlanıyor. Törendeki hareketlenme başlayınca takviye yapılıyor.

- Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi.

- Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular.

-  Neresinden bakarsanız bakın müessif bir hadisedir. Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir. Fiziki saldırıyı tasvip etmemiz elbette mümkün değildir. Bu saldırıyı onaylamayız.  4 kişi ve bir şehit yakını savculığa teslim edilmiştir. Yani ttoplam 5 kişidir. Gözaltına alınan 9 kişi de Akkuzulu köyündendir. Cenazeye kimin katıldığı bellidir. Kamera görüntüleri incelendi, ilk veriler elde edildi.

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