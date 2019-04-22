Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun'da 10 yıl önce baş dönmesi şikayetleri başladı. Birçok doktora giden ve baş dönmeleri devam eden genç kadında son 6 yılda nefes darlığı şikayetleri de baş gösterdi. Gittiği son nöroloji doktorunun, 'Bir kalp doktoruna görün' tavsiyesi üzerine Sarıaltun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci'ye gitti. kalbi 2 saat durduruldu.

Kirişci tarafından muayene edilip tetkikleri yapılan Hatice Sarıaltun'un kalbinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine genç kadın hemen ameliyata alındı. 4 saat süren ameliyatın yaklaşık 2 saatlik bölümünde kadının kalbi durduruldu. Bu süre zarfında kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı. Hatice Sarıaltun'un 10 yıldır sağlık sorunu yaşamasına neden olan tümör çıkarıldıktan sonra kalp tekrar çalıştırıldı ve ameliyat başarıyla sonuçlandı.