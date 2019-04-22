GÜNCEL

Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Hatice Sarıaltun'un (33) kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı. Ameliyatı yapan Dr. Mehmet Kirişci, kalp tümörlerinin çok sık görülen tümörler olmadığını belirterek, Bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum dedi.

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun'da 10 yıl önce baş dönmesi şikayetleri başladı. Birçok doktora giden ve baş dönmeleri devam eden genç kadında son 6 yılda nefes darlığı şikayetleri de baş gösterdi. Gittiği son nöroloji doktorunun, 'Bir kalp doktoruna görün' tavsiyesi üzerine Sarıaltun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci'ye gitti. kalbi 2 saat durduruldu.

Kirişci tarafından muayene edilip tetkikleri yapılan Hatice Sarıaltun'un kalbinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine genç kadın hemen ameliyata alındı. 4 saat süren ameliyatın yaklaşık 2 saatlik bölümünde kadının kalbi durduruldu. Bu süre zarfında kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı. Hatice Sarıaltun'un 10 yıldır sağlık sorunu yaşamasına neden olan tümör çıkarıldıktan sonra kalp tekrar çalıştırıldı ve ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
İngiliz devi Eljif Elmas'ı istiyor! Ali Koç görüşmeye o ismi almadı
İngiliz devi Eljif Elmas'ı istiyor! Ali Koç görüşmeye o ismi almadı
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
Şarkıcı Simge kalça şovuyla izleyicileri mest etti
Şarkıcı Simge kalça şovuyla izleyicileri mest etti
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
Kağıthane'de bina çökme anı
Kağıthane'de bina çökme anı
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019