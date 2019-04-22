YEREL

Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ’ta nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ameliyata alınan kadının kalbinden 6 santim çapında kitle çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Hatice Sarıaltun'un (33) kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı.

Ameliyatı yapan Dr. Mehmet Kirişci, kalp tümörlerinin çok sık görülen tümörler olmadığını belirterek, "Bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum" dedi.

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