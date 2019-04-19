MEDYA

Leke 2. bölüm 2. fragmanı

Leke dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke 2. yeni bölümüyle 23 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Leke 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde neler olacak? Leke 23 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu
Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları
Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 4. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 4. bölüm 2. fragmanı
Zengin ve Yoksul 3. bölüm 2. fragmanı
Zengin ve Yoksul 3. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 19. bölüm ilk sahne
Çarpışma 19. bölüm ilk sahne
Gülperi 29. bölüm fragmanı
Gülperi 29. bölüm fragmanı
Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
Savaşçı 71. bölüm fragmanı
Savaşçı 71. bölüm fragmanı
Tekirdağ'da kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
Tekirdağ'da kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
Elimi Bırakma 37. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 37. bölüm 2. fragmanı