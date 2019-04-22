YEREL

Kayseri'de define için kazı yapan şahıslara suçüstü

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde polisin 2 aylık takibi sonucu baskın yaptığı müstakil evde define aramak için kuyu kazdıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinde Eratna Devleti sultanlarına ait mezarların ortaya çıkarılması için kazı yaptıklarını ifade ettiler.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi.

Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan definecilerden T.A (35) ile E.Y. (39), ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna'nın eşi Doğa Hatun'un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü verdiklerini belirttiler.

Definecilerin kazdıkları bölgede Müzeler Müdürlüğünden yetkililerin gelerek, ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi.

Geçen yıl 10 Mart'ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu.

Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'nın Ula ilçesi depremle sarsıldı
Muğla'nın Ula ilçesi depremle sarsıldı
AK Parti'den açıklama: Delillerimiz sağlam
AK Parti'den açıklama: Delillerimiz sağlam
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!
Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kadın 59. bölüm 2. fragmanı
Kadın 59. bölüm 2. fragmanı
Leke 2. bölüm 2. fragmanı
Leke 2. bölüm 2. fragmanı
Halka 14. bölüm 2. fragmanı
Halka 14. bölüm 2. fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Ters şeritte ilerleyen maganda korku dolu anlar yaşattı
Ters şeritte ilerleyen maganda korku dolu anlar yaşattı
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?