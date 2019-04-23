MEDYA

23 Nisan'a özel 'Ben Çocuğum' şarkısı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sözlerini Şermin Yaşar'ın yazdığı ve Nil Karaibrahimgil'in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği 'Ben Çocuğum' şarkısı yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı olan, sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı ve sanatçı Nil Karaibrahimgil’in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel şarkısı yayınlandı.

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