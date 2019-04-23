Müge Anlı'da mehir cinayetinİn arkasında yasak aşk mı var



3 Eylül 2018 tarihinde yaşanana cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı canlı yayına gelen ihbar ve bilgiler talihsiz çiftin çocukları Büşra ve Uğur'un cinayeti kimin işlediğini bildiği yönünde. Uğur ve eşi Betül hanımın ise cinayeti anlaşamadıkları mehir konusundan dolayı cinayeti azmettiricisi olarak suçlanıyor. Dün canlı yayına bağlanan isim vermek istemeyen izleyici ise şunları söyledi:

-Az önce söylendi ya Ertuğrul Ekmekçi'nin evi bilinmiyor. Nasıl bilinmiyorlar iki sokak ötesinde evleri var Ekmekçi'nin. Ayrıca Mehmet Ali'nin de yakını amcasının kızı annesi yani gelim Betül'ün akrabası. İkincisi cenazeye bakılmadı söylemleri evet hiç bakmadılar. Hatta gelin hanım kucağında çocuğuyla oyun oynadı bizimde tuhafımıza gitti bu işte 10 yıllık gelin neden hiç ağlamıyor neden diye tuhafımıza gitti.

-Büşra ise annesinin başında "Allah Belanızı versin annemden ne istediniz" diye ağladı. Hatta imam bile uyardı cenazenin başında bela anmayın dedi. Oda çok tuhafıma gitmişti "Allah belanızı versin annem ne istediniz" peki babasına dönüp niye hiç bakmadı ve neden hiç ağlamadı.