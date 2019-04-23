MEDYA

Müge Anlı'da mehir cinayetinİn arkasında yasak aşk mı var

Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen öldürülen maskeli katil hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler Müge Anlı dahil herkesi şok etti.


3 Eylül 2018 tarihinde yaşanana cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı canlı yayına gelen ihbar ve bilgiler talihsiz çiftin çocukları Büşra ve Uğur'un cinayeti kimin işlediğini bildiği yönünde. Uğur ve eşi Betül hanımın ise cinayeti anlaşamadıkları mehir konusundan dolayı cinayeti azmettiricisi olarak suçlanıyor. Dün canlı yayına bağlanan isim vermek istemeyen izleyici ise şunları söyledi:

-Az önce söylendi ya Ertuğrul Ekmekçi'nin evi bilinmiyor. Nasıl bilinmiyorlar iki sokak ötesinde evleri var Ekmekçi'nin. Ayrıca Mehmet Ali'nin de yakını amcasının kızı annesi yani gelim Betül'ün akrabası. İkincisi cenazeye bakılmadı söylemleri evet hiç bakmadılar. Hatta gelin hanım kucağında çocuğuyla oyun oynadı bizimde tuhafımıza gitti bu işte 10 yıllık gelin neden hiç ağlamıyor neden diye tuhafımıza gitti.

-Büşra ise annesinin başında "Allah Belanızı versin annemden ne istediniz" diye ağladı. Hatta imam bile uyardı cenazenin başında bela anmayın dedi. Oda çok tuhafıma gitmişti "Allah belanızı versin annem ne istediniz" peki babasına dönüp niye hiç bakmadı ve neden hiç ağlamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gitti
Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gitti
İmplant tedavisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler
İmplant tedavisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Fenerbahçe elinden kaçırdı dünya devi talip oldu
Fenerbahçe elinden kaçırdı dünya devi talip oldu
Manisa'da vahşet! Atları öldürüp parçalara ayırdılar
Manisa'da vahşet! Atları öldürüp parçalara ayırdılar
Melih Gökçek lütfen dedi Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı
Melih Gökçek lütfen dedi Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı
Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu
Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canlı yayında Erman Toroğlu ile Turgay Demir kavga etti
Canlı yayında Erman Toroğlu ile Turgay Demir kavga etti
Kızım 29. bölüm fragmanı
Kızım 29. bölüm fragmanı
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
TSK'dan 23 Nisan klibi sosyal medyada gündem oldu
TSK'dan 23 Nisan klibi sosyal medyada gündem oldu
23 Nisan törenleri Anıtkabir'de başladı
23 Nisan törenleri Anıtkabir'de başladı
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?