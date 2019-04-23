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Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, bu kez etle değil çikolatayla şov yaptı. Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, İstanbul Etiler'deki restoranında çektiği çikolata videosunu sosyal medyadan paylaştı. Restoran menüsüne yeni eklediği tatlıyı duyuran Nusret'in profiterole çikolata sosu dökerken çektiği videosu olay oldu.

Nusret videoyu "Çok yakında" notuyla paylaştı. Nusret'in çikolata dökme videosu kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

"ÇİKOLATA İŞİNDE DE DÜNYA DEVİ OLACAK"

Nusret Gökçe'nin videosuna yorum yapan bir takipçisi, "Kral et işinden sonra, çikolata işinde de dünya devi olacak" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Profiterol, etin yanında iyi gider mi emin değilim" yorumunu yaptı.

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