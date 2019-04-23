POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine bıraktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. İmamoğlu daha sonra makam koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti. 

 Makamda kısa bir açıklama yapan Kaya, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çevre temizliğine hassasiyet göstereceklerini, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak içinde kentin 4 bir yanına kültür sanat merkezlerinin açacaklarını söyledi. 

Daha sonra telefonla özel kalem müdürünü arayan Halil Efe Kaya, Eyüpsultan’da yapılması planlanan parklarla ilgili raporu hafta başı makamında beklediğini söyledi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halil Efe Kaya’ya ilk icraatı ve ilerde ne olmak istediği soruldu. 

Kaya, "Eyüpsultan’da yıkım kararı çıkmış bir okul var. Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu. Bu okulun yapımına katkı sunmak istiyoruz. İlerde de öğretmen olmak istiyorum” dedi.

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