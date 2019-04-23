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D-100'de meydana gelen feci kazanın görüntüler ortaya çıktı

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde D100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti. Sürücüleri uyarmak için otomobillerinin arkasında bekleyen iki kadına, Armağan Eryılmaz'ın kullandığı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadınlar için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde hasarlı aracın arkasında bekleyen iki kadın görülüyor. Bir süre sonra arkadan gelen bir araç önce kadınlara sonra araca çarpıyor. Sürücü hemen aracından inerek kadınlara yardım etmeye çalışıyor.

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