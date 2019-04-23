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Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Şarkıcı dostu Sibel Can, Gencebay'ın saz çaldığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gencebay'ın bu halleri hayranlarını mutlu etti.

Göğüs ağrısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Orhan Gencebay, anjiyonun ardından ayağa kalktı.

Yoğun bakımda müşahade altında tutulan ve rahatsızlandıktan 2 gün sonra sağlığına kavuşan Gencebay'ı dostları evinde ziyaret ediyor.

Aralarındaki sevgiyi her daim dile getirmekten bıkmayan şarkıcı Sibel Can da Gencebay'ı ziyaret edenler arasındaydı...

Birlikte bir kare fotoğraf paylaşan Sibel Can, Gencebay'ın sazıyla yaptığı resitali de beğeniye sundu.

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