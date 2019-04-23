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Fazıl Say 8 yaşında verdiği konserle sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü piyanist Fazıl Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşım yaptı. Say, 8 yaşında piyano çaldığı videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. Usta piyanist, paylaşımında siyasi söylemlere de göndermede bulundu.

Usta piyanist Fazıl Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından 8 yaşında verdiği konser videosunu paylaştı.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

1978 yılında TRT'de yayınlanan ve sunuculuğunu Zuhal Olcay'ın yaptığı programda 8 yaşında olan Fazıl Say piyano başına geçiyor ve sergilediği performansla izleyenleri adeta büyülüyor.

Fazıl Say 40 yıl önceki muhteşem performansını paylaştığı videosunun altına şu notu düştü;

Bugün 23 Nisan, Atatürk'ün TBMM'yi kurduğu tarih, ve dünyadaki tüm çocuklara hediye ettiği bayram günü. Bu görüntüler günümüzden tam 40 yıl önce.. Zuhal Olcay programı sunuyor, davetliler arasında Sezen Aksu, Erol Evgin, Müjdat Gezen, ben 8 yaşındayım, "piyano bana ne dedi?" adındaki bestemi çalıyorum, ne güzel bir Türkiye birlikteliği var şu bir kaç saniyede, eminim bu günü çocuklara hediye eden Atatürk de mutluluk duyardı, dünyaya açılan, bilimde, sanatta ve sporda dünya yarışında var olan bir Türkiye onun hayaliydi. Biz bu yüzden Atatürk'ü çok seviyoruz, insanı insanlık içinde düşündüğü için, geleceği düşündüğü için... İnsanları hayalleri ile bir bütün olarak gördüğü için...

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