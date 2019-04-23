Doğu Perinçek: Atatürk peygamber değil 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, dün Ulusal Kanal'da katıldığı 'Çıkış Yolu' adlı programda Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapmasını yanlış bularak "Atatürk’ün bir yanlışı. 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapmak bence yanlış. 23 Nisan bizim devrim günümüz. 23 Nisan’da padişah hükümeti yıkıldı" ifadelerini kullandı.



'BUNLAR ÇOK BÜYÜK YANLIŞLAR'

23 Nisan'ın 'balonlarla kutlanan bir bayrama' dönüştüğünü söyleyen Perinçek ayrıca şunları söyledi:

"Hata demiyorum, biraz daha ağırlaştırıyorum, çok ciddi bir hata diyorum. Bakın Atatürk peygamber değil, bunlar çok büyük yanlışlar. Bu itirazlar Atatürkçü değil. Türkiye bugün bir devrimin eşiğine gelmiş; üretim devrimi yapıyor. Bu devrimleri, siz çocuklara balon dağıtarak o devrimin meşalesini yakamazsınız. Çocuk Bayramı diye devrim unutturuluyor."