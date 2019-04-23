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POLİTİKA

Erdoğan'ın koltuğu devrettiği kabine revizyonu sorusuna gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na devretti. Kabine revizyonuyla ilgili soruya Sözeyataroğlu'nun cevabı Erdoğan'ı gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını şahsı ve milleti adına kutlayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle anlamlı günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu devletimizi kuranların sizlere olan inancının sembolüdür. Bu çocuklarımıza verilen önemin işaretidir. Ben herbirinizin bu emaneti en iyi şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler Türkiye'yi çok daha iyi aşamaya taşıyacaksınız. Sizlere daha güzel bir gelecek sunmak çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, ardından sözü minik cumhurbaşkanı 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Tatil fikrine sıcak

Ramazan bayramı sonrası aranın okulların kapanış tarihiyle birleştirilmesi önerisine "Kabinemle görüşeceğiz olumlu bakıyorum" diye yanıt verdi.

Kabine revizyonu

Kabine revizyonuyla ilgili soruya Sözeyataroğlu, "Kabinem burada bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor." diye cevap verdi.

Telefonu bende yok

Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgilii olarak da Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok her türlü şiddete karşıyız." ifadelerini kullandı.

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