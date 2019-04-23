POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan konuşurken Erdoğan Meclis'i terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Oturumu'nda İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li vekillere tepki olarak Meclis'teki program sonlanmadan oturumu terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

Mehmetlerimi şehit edenlenleri dinleyeyim mi?

Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kars'ta Tugay Komutan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı
Kars'ta Tugay Komutan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı
Selami Şahin'e hayran şoku!
Selami Şahin'e hayran şoku!
Beşiktaş'ta Kastriot Dermaku sesleri
Beşiktaş'ta Kastriot Dermaku sesleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bu kişilere kira ve taşınma yardımı yapılacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bu kişilere kira ve taşınma yardımı yapılacak
Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması
Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şehit cenazesi yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şehit cenazesi yanıtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ariana Grande'ye sahnede limonlu saldırı!
Ariana Grande'ye sahnede limonlu saldırı!
23 Nisan Türkiye Gündemi
23 Nisan Türkiye Gündemi
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!
Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Sri Lanka saldırılarında şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Sri Lanka saldırılarında şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019