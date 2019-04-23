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Ariana Grande'ye sahnede limonlu saldırı!

Coachella'da sahne alan isimlerden Ariana Grande şok bir protestoyla karşılaştı. Ücret tartışmalarının hedefinde olan Grande'ye bir seyirci limon fırlatarak suratından vurdu.

ABD’nin en ünlü festivallerinden Coachella tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isimler festivale akın ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla festival heyecanını anbean hayranlarına aktarıyor.

Festivalde Pazar günü sahne alan Ariana Grande’nin performansı sırasında küçük çaplı bir şok yaşadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre seyirciler arasındaki bir kişi, Grande sahnenin ucuna yaklaştığı sırada limon fırlattı.

Limon suratına isabet eden 25 yaşındaki şarkıcı neye uğradığını şaşırırken, toparlanarak performansını sürdürdü.

Öte yandan Grande’ye konserin ilerleyen dakikalarında sürpriz bir isim eşlik etti. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Grande’yle düet yaparken, 2 yıl sonra ilk kez sahnede olduğunu söyleyen Bieber, albümünün yakında çıkacağı haberini verdi.

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