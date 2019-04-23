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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

İSTANBUL Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İstismara uğradığı iddia edilen çocuğun Amcası Vasfi E. "Benim bugün haberim oldu. Çocuk şuan yoğun bakımda" dedi.

İSTANBUL Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda; iddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya Mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Bir mahalle sakini, "İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş 'orada pislik yapıyorlar' diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şuanda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar" dedi.

"Size para vereceğim diyerek çocukları arka tarafa götürüyor"

Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin, "3 çocuklardı, kız 5 yaşında, erkek çocukların biri 5, biri 6 yaşında. 3 çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor 'size para vereceğim' diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış" dedi.

"Çocuk yoğun bakımda"

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun amcası Vasfi E., "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şuan yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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