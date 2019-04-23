YEREL

Erzurum'da kayıp Furkan’dan 7 gündür haber yok

ERZURUM’un Karaçoban ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten 7 gündür haber alınamıyor. Furkan Yiğit'in (4) 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ERZURUM’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit’i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayında aramalarını sürdürüyor.

Ayrıca kayıp Furkan Yiğit’in evinin yakınlarındaki dere yatağında da iş makineleriyle çalışmalara devam ediliyor.

Muhtar konuştu

Budaklı Köyü Muhtarı Yılmaz Kırmızıkaya, Furkan Yiğit’in halen bulunamadığını belirterek, "Ben köy servisini taşıyorum. Dedesi ile birlikte getirdik. 1 kilometre yakın dedesi torunlarına elma almadığını söyledi. Geri dönüp elma almak istedi. Biz tekrar geri gidip elma aldık. Evin önüne indirdim onları. Çocuğun babası dahi geldi babasına yardım etti. Eşyaları yukarı götürdüler. Sonra aradığımda çocuğun kayıp olduğunu onu aradığını söylediler. Köylüler toplandık aradık. Hiçbir netice alamadık, sonra jandarmaya haber verdik. Hiçbir netice alamadık" dedi.

Aile gözaltında: Sorguları devam ediyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Ayrıca 21 Nisan günü Furkan Yiğit'i arama çalışmaları kapsamında baba Fehim Yiğit’in, "Çocuğumu öldürdüm mezarda yatıyor" ifadesi üzerine Budaklı köyü mezarlığında kazı çalışması başlatılmıştı.

Yapılan kazılarda şüpheli mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Terim şampiyonluk rotasını çizdi
Terim şampiyonluk rotasını çizdi
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!
Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Batman'da bir kişi eşini silahla rehin aldı
Batman'da bir kişi eşini silahla rehin aldı
Florya’da 23 Nisan Coşkusu
Florya’da 23 Nisan Coşkusu
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Kars'ta Komutan Özgür Nuhut HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı
Kars'ta Komutan Özgür Nuhut HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019