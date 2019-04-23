DÜNYA

Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baharda hizmete gireceğini söylediği 'Poseidon' insansız nükleer sualtı aracını kullanacak ilk denizaltı olan Belgorod (Project 09852) adlı dünyanın en büyük nükleer denizaltısı bugün suya indirildi.

Belgorod nükleer denizaltısı için Rusya'nın kuzeyindeki Severodvinsk kentinde bulunan 'Sevmaş' tersanesinde suya indirme töreni düzenlendi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla katıldığı törende konuşan Rusya Donanma Komutanı Tümamiral Andrey Volojinskiy, testlerin ardından donanmanın şaşırtıcı özellikleriyle Rusya'nın güvenliğini garanti altına alacak bir denizaltıya kavuşacağını belirtti.

"Rusya'nın tüm dünya sularını keşfetme imkanları artacak"

Rusya Savunma Bakanlığı Derin Su Araştırmaları Dairesi Başkanı Aleksey Buriliçev, Belgorod'un filonun hizmetine girmesiyle birlikte Rusya'nın Arktik de dahil tüm dünya sularını keşfetme imkanlarının artacağını vurguladı. 

"2 yıl boyunca test edilecek"

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Belgorod denizaltısı ile Poseidon insansız nükleer sualtı aracının 2 yıl boyunca ortak teste tabi tutulacağını söyledi.

Kaynak, tüm sistemin 2021'e doğru Rusya Donanması'na katılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Putin geçen yıl duyurmuştu

Putin, Poseidon'dan ilk olarak 31 Mart 2018'de henüz adı belli değilken söz etmişti. Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşan Rus lider, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyerek, "Bu, fantastik bir şey" demişti.

Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

Deniz canavarı olarak anılıyor

İngiliz basınında 'deniz canavarı' olarak adlandırılan dünyanın en büyük nükleer denizaltısı Belgorod, denizin derinliklerindeki araçlar ve batiskafların yanı sıra özel bilimsel teçhizatları taşıyacak. Denizaltı ayrıca sualtı iletişimi ve mineral arama işlemleri için Rusya'nın Artik sahasındaki incelemelerde kullanılacak.  

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde de 'deniz canavarı' olarak tanımlanan Belgorod'un hem Avrupa hem de ABD'nin doğu kıyısındaki üsleri ve uçak gemilerini imha etme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

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