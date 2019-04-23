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Florya’da 23 Nisan Coşkusu

Galatasaray’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncuları hünerlerini bu kez fırça darbeleriyle sergiledi.

Florya’daki 23 Nisan etkinliğinde rengarenk boyaları ellerine alan çocuklar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarını hayallerince boyadılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hünerlerini ve hayal güçlerini ortaya koyan çocuklar adeta birer ressam gibi fırça darbeleriyle birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncularına bir sürpriz de A takımı oyuncuları ve Teknik Direktör Fatih Terim’den geldi. Futbolcular, genç oyuncularla bir araya gelirken, duvara resimler çizip, yazılar yazdıktan sonra Fatih Terim ve teknik heyetle birlikte Jupp Derwall antrenman sahasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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