DÜNYA

Kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup tokat attı

Çin’de yaşlı bir adam, otobüste kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup kadına defalarca tokat attı.

Çin’de ilginç bir olay yaşandı.

Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da yaşlı bir adam, seyir halindeki yolcu otobüsünde bir kadından kendisine yer vermesini istedi.

Yolcu, kendisine yer vermek istemeyen kadının zorla kucağına oturdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcuların olaya müdahale etmemesi üzerine otobüs şoförünün aracı durdurduğu ve yaşlı yolcuyu kadının kucağından indirmeye çalıştığı görüldü.

Otobüs şoförüne direnen yaşlı adam, daha sonra ise kadını defalarca tokatladı.

Otobüs şoförünün müdahalesine rağmen kadının kucağından inmeyen yaşlı adamın bir süre sonra kadının kendisini itmesiyle yere düştüğü görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'nin ziyareti kızdırdı o ziyaret iptal edildi
HDP'nin ziyareti kızdırdı o ziyaret iptal edildi
Yeni askerlik sistemiyle ilgili sona yaklaşıldı
Yeni askerlik sistemiyle ilgili sona yaklaşıldı
18 yaşındaki gençten Apple'a bir milyar dolarlık dava
18 yaşındaki gençten Apple'a bir milyar dolarlık dava
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu
Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız
Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız
Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil
Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Erzurum'da kayıp Furkan’dan 7 gündür haber yok
Erzurum'da kayıp Furkan’dan 7 gündür haber yok
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!
Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019